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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Евтушенков заявил, что АФК "Система" будет выплачивать дивиденды в 2023 году

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" будет выплачивать дивиденды в 2023 году, сообщил журналистам основатель и крупнейший акционер компании Владимир Евтушенков.

"Будет", - ответил он на соответствующий вопрос в ходе Кавказской инвестиционной выставки.

Евтушенков не уточнил, воспользуется ли АФК "Система" поправкой в дивполитику, которая предусматривает возможность приостановить выплату дивидендов акционерам, находящимся под санкциями (принята в июле 2022 года - ИФ).

Сейчас под санкциями Великобритании находятся Владимир Евтушенков, а также его сын и старший управляющий партнер АФК Феликс Евтушенков, которые владеют 49,2% и 15,3% корпорации соответственно.

Freefloat АФК составляет 2,8% на LSE и 29,4% - на "Мосбирже". Остальные акции находятся во владении компаний группы АФК, членов совета директоров и менеджмента.

В 2022 году "Система" дивиденды не выплачивала. Решение о невыплате дивидендов по итогам деятельности за 2021 год объяснялось высокой рыночной волатильностью, а также приоритетностью обеспечения финансовой устойчивости и достаточной ликвидности корпорации.

Выплаты АФК по итогам 2020 года составили 0,31 рубля на акцию, всего - 2,99 млрд рублей.

Владимир Евтушенков АФК "Система" Феликс Евтушенков
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