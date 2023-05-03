Росстат сообщил о росте онлайн-продаж в стране в марте на 10,1% к февралю

В годовом измерении онлайн-продажи за март увеличились на 14,8%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В марте 2023 года объем интернет-продаж в России вырос на 10,1% к февралю 2023 года, сообщил Росстат (данные по крупным и средним торгующим организациям).

В феврале онлайн-продажи выросли к январю на 1,9%.

В годовом измерении онлайн-продажи за март увеличились на 14,8%.

Доля онлайн-продаж в общем обороте крупных и средних организаций торговли выросла до 10,2% с 8,4% в марте 2022 года.

Лидерами рынка оставались Ozon, Wildberries и "Ситилинк": их доля в общем объеме интернет-продаж составила 41,9% (44,2% в феврале). В структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (16,1%), обувь (6,8%), игры и игрушки (3,6%), бытовые электротовары (2,4%) и компьютеры (1,6%).