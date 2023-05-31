Онлайн-продажи в России в апреле увеличились на 0,6%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В России в апреле 2023 года объем интернет-продаж вырос на 0,6% по сравнению с показателем за март этого года, сообщил Росстат (данные по крупным и средним торгующим организациям).

В марте по сравнению с февралем в онлайн-продажах наблюдался рост на 10,1%.

При этом онлайн-продажи за апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 41%.

Доля онлайн-продаж в общем обороте крупных и средних организаций торговли выросла в апреле до 10,2% с 8,3% в апреле 2022 года.

Лидерами рынка оставались Ozon, Wildberries и "Ситилинк": их доля в общем объеме интернет-продаж составила 40,8% (41,9% в марте). В структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (16,5%), обувь (7,1%), игры и игрушки (3,6%), бытовые электротовары (2,3%) и компьютеры (2,4%).