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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

Американский OFAC выдал разрешение на продажу "Вымпелкома"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - OFAC, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, 15 апреля выдало лицензию на проведение транзакций, необходимых для продажи российского "Вымпелкома", сообщил телекоммуникационный холдинг VEON.

Он объявил о продаже "Вымпелкома" местному менеджменту в ноябре прошлого года. Холдинг получит от продажи актива 130 млрд рублей, при этом основная сумма сделки будет выплачена за счет того, что российский бизнес переведет на себя часть группового долга.

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VEON, в свою очередь, должен был получить ряд регуляторных разрешений для проведения сделки. В феврале 2023 года холдинг сообщил о согласовании сделки со стороны правительственной комиссии по иностранным инвестициям РФ.

В отчетности за I квартал VEON также уточнил, что получил разрешения властей Великобритании и Бермудских островов на совершение сделки. При этом соответствующее одобрение от ЕС не потребуется, считают в компании.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга. VEON торгуется на NASDAQ и Euronext, сам холдинг зарегистрирован в Нидерландах.

OFAC VEON Вымпелком США РФ
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