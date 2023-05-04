Американский OFAC выдал разрешение на продажу "Вымпелкома"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - OFAC, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, 15 апреля выдало лицензию на проведение транзакций, необходимых для продажи российского "Вымпелкома", сообщил телекоммуникационный холдинг VEON.

Он объявил о продаже "Вымпелкома" местному менеджменту в ноябре прошлого года. Холдинг получит от продажи актива 130 млрд рублей, при этом основная сумма сделки будет выплачена за счет того, что российский бизнес переведет на себя часть группового долга.

VEON, в свою очередь, должен был получить ряд регуляторных разрешений для проведения сделки. В феврале 2023 года холдинг сообщил о согласовании сделки со стороны правительственной комиссии по иностранным инвестициям РФ.

В отчетности за I квартал VEON также уточнил, что получил разрешения властей Великобритании и Бермудских островов на совершение сделки. При этом соответствующее одобрение от ЕС не потребуется, считают в компании.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга. VEON торгуется на NASDAQ и Euronext, сам холдинг зарегистрирован в Нидерландах.