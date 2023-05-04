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Индекс PMI сферы услуг России в апреле снизился до 55,9 пункта

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2023 года индекс PMI сферы услуг России составил 55,9 пункта после 58,1 пункта в марте, показало исследование S&P Global. Мартовский показатель был рекордным за два с половиной года.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг, в апреле составил 55,1 пункта по сравнению с 56,8 пункта в марте.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Апрельские данные указали на третье подряд месячное расширение деловой активности в секторе. Новые заказы росли на фоне устойчивого повышения клиентского спроса. Хотя темпы роста в отрасли замедлились по сравнению с мартовскими, в целом они были устойчивыми и стали вторыми по скорости с августа 2022 года. В то же время возобновилось снижение числа новых экспортных заказов (тринадцатое за последние четырнадцать месяцев). Темпы их сокращения были незначительными.

По данным отчета, рост клиентского спроса в апреле способствовал увеличению занятости. Скорость создания рабочих мест стала самой быстрой с июня 2021 года.

Объемы незавершенных работ сократились после незначительного расширения в марте. Компании отмечали, что возросший уровень занятости позволил обрабатывать поступающие новые заказы быстрее.

Как говорится в исследовании, производственные затраты компаний повышались в апреле резкими темпами. При этом темпы инфляции издержек замедлились до самых слабых с июля 2020 года. В то время как одни фирмы связывали высокие операционные расходы с ростом цен поставщиков и заработных плат, другие сообщали о своих более низких затратах.

Тем не менее компании продолжали перекладывать издержки на клиентов: отпускные цены росли более быстрыми темпами. Скорость инфляции отпускных цен стала самой резкой с прошлого декабря.

Поставщики услуг сохранили оптимизм в отношении перспектив производства на ближайшие 12 месяцев в апреле. Степень уверенность подскочила до самого высокого уровня с июля прошлого года. Позитивные ожидания связывались с новыми инвестициями, ростом спроса и приобретением новых клиентов.

PMI SP Global
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