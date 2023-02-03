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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Индекс PMI сферы услуг РФ в январе за месяц вырос с 45,9 до 48,7 пункта

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в январе 2023 года составил 48,7 пункта, поднявшись с декабрьских 45,9 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global.

Последние данные говорят о том, что темпы падения в секторе замедлились и стали самыми мягкими в текущей четырехмесячной последовательности снижения.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в январе составил 49,7 пунктов по сравнению с 48 пунктами в декабре.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Россия
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