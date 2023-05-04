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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

Нефтяники после коррекции демпфера в апреле получили из бюджета 107,2 млрд рублей

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в апреле 2023 года составили 107,2 млрд рублей, тогда как в апреле 2022 года они равнялись 450,3 млрд рублей, говорится в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на сайте Минфина.

Таким образом, при скорректированном с начала апреля 2023 года демпфере выплаты нефтяникам из бюджета оказались даже выше предыдущего месяца. Аналогичные выплаты нефтяникам в марте 2023 года составили 96,7 млрд рублей (152,8 млрд рублей за аналогичным период 2022 года).

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Минфин
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