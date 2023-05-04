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Apollo купит производителя алюминиевой продукции Arconic за $5,2 млрд с учетом долга

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Apollo Global Management Inc., специализирующая на прямых инвестициях, покупает производителя алюминиевой продукции Arconic Inc. Как сообщила пресс-служба Arconic, компания оценена в рамках сделки в $5,2 млрд с учетом долга.

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Apollo заплатит $30 за акцию Arconic, что на 36% выше стоимости бумаг на 27 февраля - последний день до появления в СМИ информации о переговорах между двумя компаниями.

После закрытия сделки Arconic станет частной компанией, и ее акции будут выведены с Нью-Йоркской фондовой биржи.

"Совет директоров принял решение одобрить эту сделку после внимательного и вдумчивого анализа доступных для акционеров возможностей", - говорится в пресс-релизе.

Чистая прибыль Arconic в первом квартале 2023 года снизилась до $25 млн, или $0,24 на акцию, по сравнению с $42 млн, или $0,39 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $0,31 на акцию.

Квартальная выручка компании сократилась на 12%, до $1,93 млрд, оказавшись лучше среднего прогноза рынка ($1,85 млрд).

Акции Arconic подскочили в цене на 28% в ходе предварительных торгов в четверг.

Arconic была выделена в 2016 году из алюминиевого гиганта Alcoa Corp. После разделения Alcoa сосредоточилась на бизнесе, связанном с бокситами, глиноземом и алюминием, а также сохранила существенный объем энергетических активов. Arconic сконцентрировала усилия на многокомпонентных инновационных продуктах с высокими эксплуатационными характеристиками, в том числе на производстве компонентов для автомобилей и самолетов.

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