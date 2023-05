Apollo близка к покупке производителя алюминиевой продукции Arconic за $3 млрд

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Apollo Global Management Inc., специализирующая на прямых инвестициях, близка к покупке производителя алюминиевой продукции Arconic Inc., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, Apollo готова заплатить $30 за акцию Arconic. Таким образом, компания в целом будет оценена примерно в $3 млрд.

Стороны могут объявить о сделке вместе с публикацией квартальной отчетности Arconic в четверг до открытия фондового рынка США, отмечает WSJ.

Рыночная капитализация Arconic с начала 2023 года выросла на 6,6% и составляет порядка $2,38 млрд. В среду акции компании подешевели на 5,7%, до $22,55.

Arconic была выделена в 2016 году из алюминиевого гиганта Alcoa Corp. После разделения Alcoa сосредоточилась на бизнесе, связанном с бокситами, глиноземом и алюминием, а также сохранила существенный объем энергетических активов. Arconic сконцентрировала усилия на многокомпонентных инновационных продуктах с высокими эксплуатационными характеристиками, в том числе на производстве компонентов для автомобилей и самолетов.