Arconic обсуждает продажу завода в России с несколькими претендентами

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель алюминиевой продукции Arconic Inc. ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями российского бизнеса, а также регуляторами России и США, говорится в материалах компании.

Сроки возможного закрытия сделки пока не ясны.

Завод Arconic в Самаре (АО "Арконик СМЗ", бывший Самарский металлургический завод) работает в штатном режиме, его выручка за II квартал составила $314 млн (+34% год к году), скорректированная EBITDA - $24 млн (на уровне II квартала 2021 года).

Однако вызванное санкциями сокращение экспорта предприятия, как ожидается, негативно повлияет на его финансовые результаты по итогам года. По итогам года скорректированная EBITDA предприятия ожидается на уровне $50-80 млн против $87 млн за 2021 год, отмечает Arconic.

Arconic в мае объявила о намерении продать принадлежащее ей предприятие в Самаре. Свои потери от сделки компания оценивала в сумму до $500 млн.

Arconic была выделена в 2016 году из алюминиевого гиганта Alcoa Corp. АО "Арконик СМЗ" входит в состав Arconic с 2005 года. Предприятие выпускает широкий ассортимент прокатной, прессовой и кузнечно-штампованной продукции.