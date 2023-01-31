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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Сооснователи сервиса доставки еды DoorDash продадут более 6 млн акций компании

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сооснователи американского сервиса доставки еды DoorDash Inc продадут в общей сложности более 6 млн акций компании до июня 2024 года.

Бумаги DoorDash теряют в цене менее 0,1% на торгах во вторник.

Как говорится в сообщении компании, ее главный исполнительный директор Тони Сюй, директор по технологиям Энди Фан и директор по продуктам Стэнли Тан намерены реализовать опционы на продажу акций, срок действия которых истекает 25 июня 2024 года.

Сюй планирует продать до 2,2 млн акций DoorDash, Фан – до 2 млн акций, Тан – до 2,4 млн бумаг.

Реализация опционов будет осуществляться в соответствии с правилами, позволяющими избежать обвинений в инсайдерской торговле. Продажа акций топ-менеджерами DoorDash будет распределена равномерно в течение периода с февраля 2023 года по июнь 2024 года.

В результате готовящейся продажи бумаг доли сооснователей DoorDash в компании, а также их голосующиеся права, не сократятся, говорится в сообщении.

Капитализация DoorDash, основанной в 2013 году, составляет $22,76 млрд. За последний год она снизилась на 51%. Компания опубликует отчетность за четвертый квартал 16 февраля.

DoorDash
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