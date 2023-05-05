Поставщик производителя картофеля фри "Ви фрай" увеличила годовую выручку на 15,6%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Компания "Ви Гроу" (ВГ, прежнее название "ЛВМ Фарминг"), поставляющая картофель одному из ведущих производителей картофеля фри в России - компании "Ви Фрай", в 2022 году увеличила выручку на 15,6%, до 306,6 млн рублей с 265,1 млн рублей годом ранее, говорится в ее отчетности.

Чистая прибыль компании снизилась до 12,3 млн рублей с 13,4 млн рублей годом ранее.

"Ви Фрай" (прежнее название ООО "ЛВМ Рус") до сентября 2022 года была "дочкой" нидерландской Lamb Weston Maijor (LWM), которая вышла из этого бизнеса. Ее доля в 74,9% в сейчас находится на балансе компании "Ви Фрай". Владельцем 25,1% является Владимир Цыганов.

Завод по производству картофеля фри был введен LWM и компанией "Белая дача трейдинг" в Липецкой области в апреле 2018 года. Мощности предприятия, в создание которых было вложено 8,7 млрд рублей, рассчитаны на переработку 200 тыс. тонн картофеля в год. В начале 2021 года "Белая дача трейдинг" вышла из состава акционеров компании, продав свою долю (25,1%) Цыганову - давнему партнеру основателя группы "Белая дача" Виктора Семенова.

В 2022 году "Ви Фрай" получила рекордную выручку в 15,2 млрд рублей против 8,2 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль выросла до 5,154 млрд рублей с 1,469 млрд рублей.