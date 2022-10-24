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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Совладелец производителя картошки-фри "ЛВМ Рус" Цыганов снизил долю в компании

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Совладелец ООО "ЛВМ Рус", крупнейшего в РФ производителя картофеля фри, Владимир Цыганов снизил долю в компании с 25,1% до 18,85%, сообщается в материалах ЕГРЮЛ.

Владельцем 6,25% компании стала гендиректор ООО Ирина Ван Ден Берг.

Нидерландская Lamb Weston Maijor (LWM), которой принадлежало 74,9% ООО "ЛВМ Рус", в сентябре приняла решение выйти из российского бизнеса. Сейчас ее доля находится на балансе самой российской компании.

Завод по производству картофеля фри был введен LWM и компанией "Белая дача трейдинг" в Липецкой области в апреле 2018 года. Мощности предприятия, в которое было вложено 8,7 млрд рублей, рассчитаны на переработку 200 тыс. тонн картофеля в год.

В начале 2021 года "Белая дача трейдинг" вышла из состава акционеров компании, продав свою долю (25,1%) Цыганову - давнему партнеру основателя группы "Белая дача" Виктора Семенова.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "ЛВМ Рус" в 2021 году выросла до 8,218 млрд рублей с 5,129 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - до 1,469 млрд рублей с 816,7 млн рублей соответственно.

"ЛВМ Рус" владеет компанией "ЛВМ Фарминг" (Тамбовская область), которая обеспечивает предприятие картофелем.

LWM Lamb Weston Maijor Нидерланды ЛВМ Рус Владимир Цыганов Ирина Ван Ден Берг Белая дача Липецкая область
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