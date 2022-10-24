Совладелец производителя картошки-фри "ЛВМ Рус" Цыганов снизил долю в компании

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Совладелец ООО "ЛВМ Рус", крупнейшего в РФ производителя картофеля фри, Владимир Цыганов снизил долю в компании с 25,1% до 18,85%, сообщается в материалах ЕГРЮЛ.

Владельцем 6,25% компании стала гендиректор ООО Ирина Ван Ден Берг.

Нидерландская Lamb Weston Maijor (LWM), которой принадлежало 74,9% ООО "ЛВМ Рус", в сентябре приняла решение выйти из российского бизнеса. Сейчас ее доля находится на балансе самой российской компании.

Завод по производству картофеля фри был введен LWM и компанией "Белая дача трейдинг" в Липецкой области в апреле 2018 года. Мощности предприятия, в которое было вложено 8,7 млрд рублей, рассчитаны на переработку 200 тыс. тонн картофеля в год.

В начале 2021 года "Белая дача трейдинг" вышла из состава акционеров компании, продав свою долю (25,1%) Цыганову - давнему партнеру основателя группы "Белая дача" Виктора Семенова.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "ЛВМ Рус" в 2021 году выросла до 8,218 млрд рублей с 5,129 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - до 1,469 млрд рублей с 816,7 млн рублей соответственно.

"ЛВМ Рус" владеет компанией "ЛВМ Фарминг" (Тамбовская область), которая обеспечивает предприятие картофелем.