"Ви Фрай" вложит 13 млрд рублей в удвоение мощностей липецкого производства картофеля фри

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Компания "Ви Фрай" (прежнее название - ООО "ЛВМ Рус"), один из ведущих производителей картофеля фри в России, планирует вложить более 13 млрд рублей в увеличение мощностей своего завода по выпуску этой продукции в Липецкой области, сообщила пресс-служба правительства региона.

Сейчас предприятие рассчитано на переработку 200 тысяч тонн картофеля. Запуск второй производственной линии позволит увеличит объем переработки в два раза.

"В данный момент на заводе ведется строительство второй производственной линии дополнительной мощностью переработки картофеля объемом более 200 тысяч тонн за сезон. Это позволит заводу в дальнейшем перерабатывать свыше 400 тысяч тонн сырья и производить больше 200 тысяч тонн готовой продукции. Сумма инвестиций составит более 13 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Сроки реализации проекта не уточняются.

"Ви Фрай" до сентября 2022 года была "дочкой" нидерландской Lamb Weston Maijor (LWM), которая вышла из этого бизнеса. Ее доля в размере 74,9% сейчас находится на балансе компании "Ви Фрай". Владельцем 25,1% является Владимир Цыганов.

Завод по производству картофеля фри был введен LWM и компанией "Белая дача трейдинг" в Липецкой области в апреле 2018 года. Сумма инвестиций составила 8,7 млрд рублей. В начале 2021 года "Белая дача трейдинг" вышла из состава акционеров компании, продав свою долю (25,1%) Цыганову - давнему партнеру основателя группы "Белая дача" Виктора Семенова.