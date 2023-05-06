Сбербанк откроет отделение в Севастополе через несколько дней

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Первое отделение Сбербанка в Севастополе откроется через несколько дней, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на открытии первого крымского отделения банка в Ялте.

"Дальше мы будем открывать наши новые отделения во всех крупных городах Крыма. Первое отделение после этого офиса у нас планируется открыть буквально через несколько дней в Севастополе, а потом они будут открыты во всех крупных городах", - сказал он.

Кузнецов сказал, что в Крыму банк будет предоставлять все свои услуги.

"Здесь команда предлагает полный перечень услуг как для физических, так и юридических лиц (...) Весь набор услуг, который будет предоставляться здесь в Крыму, все продукты, которые будут предоставляться нашим клиентам-крымчанам, будут иметь абсолютно одинаковые ставки как по всей территории России без каких-либо исключений и изменений", - отметил он.

Кузнецов уточнил, что к концу года банкоматная сеть Сбербанка превысит 80 единиц на территории Крымского полуострова.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в мае-июне планирует расширить банкоматную сеть в Крыму до 80 устройств с работающих на данный момент 30 аппаратов.

Сбербанк в январе объявил о начале работы в Крыму. В первом полугодии банк планирует открыть три офиса в крупнейших городах полуострова, а в течение всего 2023 года распространить свою сеть устройств самообслуживания по всему Крыму.

В настоящее время в Крыму работает ограниченное количество банков, все они уже много лет находятся под внешними ограничениями.

Сбербанк в начале апреля 2022 года подпал под блокирующие санкции США. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка позже ввели и некоторые другие страны.