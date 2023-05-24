Сбербанк открыл в Симферополе спецофис для предпринимателей и юрлиц

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк России открыл в Симферополе специальное офисное помещение для обслуживания предпринимателей и юридических лиц, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Офис используется для предоставления ключевых услуг, включая открытие счета, оформление банковской карты, получение кредита, заключение договора эквайринга и других.

С начала марта в этом помещении располагались менеджеры, обслуживающие предпринимателей и предприятия полуострова в формате выезда на территорию клиента. "Эта опция по-прежнему доступна корпоративному бизнесу Крыма", - отметили в пресс-службе.

Открытие полноценного отделения Сбербанка в Симферополе планируется во второй половине 2023 года, добавили в пресс-службе.

Сбербанк в мае открыл два полноценных отделения на Крымском полуострове: в Ялте и в Севастополе. Они оказывают полный перечень услуг частным и корпоративным клиентам.

Сообщалось, что в мае-июне Сбербанк планирует расширить банкоматную сеть в Крыму до 80 устройств с 30 аппаратов на середину апреля.

В настоящее время в Крыму работает ограниченное количество банков, все они уже много лет находятся под внешними ограничениями.

Сбербанк России в начале апреля 2022 года подпал под блокирующие санкции США. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка позже ввели и некоторые другие страны.