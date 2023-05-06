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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Первое отделение Сбербанка открылось в Крыму

Первое отделение Сбербанка открылось в Крыму
Открытие первого офиса Сбербанка в Крыму
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Первое отделение Сбербанка в Крыму открылось в субботу на Советской площади в Ялте, сообщает корреспондент "Интерфакса".

"Хорошее событие, революционное - крупнейший банк открывает свое отделение в Крыму", - сказал на церемонии открытия офиса глава Крыма Сергей Аксенов.

В апреле сообщалось о том, что Сбербанк планирует открыть свои первые отделения в Крыму в этом году в Симферополе и Ялте.

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Сбербанк в январе объявил о начале работы в Крыму. Сообщалось, что к концу февраля на полуострове заработало 30 стационарных банкоматов. В начале марта банк объявил, что начал работать с юрлицами.

В настоящее время в Крыму работает ограниченное количество банков, все они уже много лет находятся под внешними ограничениями.

Сбербанк в начале апреля 2022 года подпал под блокирующие санкции США. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка позже ввели и некоторые другие страны.

Крым Ялта Сбербанк
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