"Ростех" вышел из капитала "АвтоВАЗа", 100% долей которого консолидировал НАМИ

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" вышла из состава акционеров АО "АвтоВАЗ", передав свою долю (32,3%) в контролирующем совместном предприятии в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП "Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ), следует из данных ЕГРЮЛ.

"АвтоВАЗ" до конца 2021 года контролировался через нидерландское СП Alliance Rostec Auto B.V., совладельцами которого являлись "Ростех" (32,3%) и французский автоконцерн Renault (67,7%). В конце 2021 года контролирующее СП было переведено в российскую юрисдикцию - владельцем "АвтоВАЗа" стало ООО "Лада Авто Холдинг", распределение долей в котором у "Ростеха" и Renault сохранилось.

После начала военной операции на территории Украины и введения санкций в отношении РФ компания Renault решила уйти с российского рынка, передав свои активы в госсобственность РФ. В частности, доля в "АвтоВАЗе" была передана ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа с течение 6 лет. Оставшиеся 32,3% долей автопроизводителя продолжал контролировать "Ростех".

Данные ЕГРЮЛ свидетельствуют, что 5 мая НАМИ стал единственным владельцем ООО "Лада Авто Холдинг". В пресс-службе "Ростеха" подтвердили факт выхода госкорпорации из капитала "АвтоВАЗа" без уточнения подробностей сделки. В "АвтоВАЗе" изменение состава акционеров не комментируют.

О том, что НАМИ может консолидировать 100% долей "АвтоВАЗа", в конце октября 2022 года писали "Ведомости", ссылаясь на свои источники. Один из этих источников отмечал, что "в текущей обстановке это будет единственное верное решение, поскольку сейчас завод испытывает сложности с заказом комплектующих за рубежом".

Сложности с поставками комплектующих на конвейер заставили "АвтоВАЗ" сдвинуть отпуск с конца июля на начало лета. "Весной 2023 года ряд поставщиков комплектующих уведомил АО "АвтоВАЗ" о прекращении поставок и нарушил имевшиеся договоренности по сохранению поставок в 2023 году. В силу этого безостановочное производство полнокомплектных автомобилей будет невозможно уже со второй половины мая", - сообщала компания в конце марта.

Подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" стало государственным центром консолидации активов в российском автопроме на фоне ухода с местного рынка иностранных автопроизводителей. Помимо контролирующей доли Renault в "АвтоВАЗе" институт ранее также консолидировал активы японских концернов Nissan и Toyota, включая их петербургские автозаводы. НАМИ также принадлежат 63,5% долей проекта люксовых автомобилей Aurus (ООО "Аурус").