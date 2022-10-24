"Ростех" запланировал передать НАМИ долю в "АвтоВАЗе"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" планирует передать свои 32,3% долей в "АвтоВАЗе" подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ", ранее получившему контрольный пакет (67,7%) предприятия после ухода Renault из РФ, пишут "Ведомости".

Газета ссылается на два источника, один из которых знаком с обстоятельствами готовящейся сделки.

"В текущей обстановке это будет единственное верное решение, поскольку сейчас завод испытывает сложности с заказом комплектующих за рубежом. Пакет "Ростеха", вероятно, будет передан НАМИ", - отмечает собеседник издания.

Предприятия "Ростеха" подпали под секторальные санкции США еще в 2014 году. В конце июня 2022 года ограничения против российской госкорпорации были расширены: Минфин США предписал до 11 августа завершить все сделки с самим "Ростехом", а также принадлежащими ему на 50% и более организациями.

Представители "Ростеха", Минпромторга и "АвтоВАЗа" от комментариев отказались. Источник газеты, близкий к Минпромторгу, отметил, что контрольный пакет предприятия уже принадлежит государству, поэтому концептуально ничего не изменится.

Как пояснил в интервью "Ведомостям" глава "Ростеха" Сергей Чемезов, приход нового партнера на "АвтоВАЗ" сейчас невозможен из-за наличия опциона у Renault, передавшей контрольный пакет в "АвтоВАЗе" в госсобственность РФ, на выкуп своей доли.

Чемезов отметил, что "АвтоВАЗ" возобновляет работы над новыми проектами на платформе Lada Vesta, которая подходит для кроссовера. По его словам, модель встанет на конвейер в 2025 году. Кроме того, в 2024 году автопроизводитель начнет выпускать новое семейство компактных машин - проект в высокой стадии готовности.

По словам Чемезова, "АвтоВАЗ" пока не просит субсидий или вложений от владельцев.

"В этом году на прибыль рассчитывать не приходится, сами видите ситуацию. Но есть позитивные тенденции, (президент "АвтоВАЗа" Максим) Соколов обещал уже в 2023 году выйти на прибыль", - добавил глава Ростеха.

По данным консолидированной отчётности группы Renault, "АвтоВАЗ" за 2021 год заработал 166 млн евро чистой прибыли по МСФО, в пандемийном 2020 году получил убыток 196 млн евро, а в 2019 году заработал 72 млн евро прибыли.

Соколов в сентябре говорил, что совет директоров "АвтоВАЗа" ставил компании задачу выпустить в 2023 году около 500 тысяч автомобилей. В 2022 году объем производства, по оценке главы компании, будет на уровне 228 тысяч машин из-за простоев первой половины года в связи с дефицитом импортных компонентов и сохранения соответствующих рисков по части номенклатуры во втором полугодии.

При этом за 2021 году, как следует из данных Ассоциации европейского бизнеса, компания только в России продала около 360 тысяч машин Lada, что сопоставимо с объемом их выпуска.