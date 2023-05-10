"АвтоВАЗ" возобновил производство после майских праздников и корпоративного отпуска

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" возобновил производство после запланированного корпоративного отпуска и майских праздников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автопроизводителя.

"Производство возобновлено согласно графику", - сообщили в пресс-службе.

С учетом выходных дней, майских праздников и запланированного корпоративного отпуска, производство было приостановлено с 29 апреля по 9 мая включительно.

Ранее сообщалось, что на фоне перебоев с поставками компонентов автопроизводитель объявил о переносе единого оплачиваемого отпуска на период с 29 мая по 19 июня. Согласно ранее объявленным планам, заводчане должны были уйти в трехнедельный отпуск с 24 июля.

Тольяттинский завод "АвтоВАЗа" сейчас выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года). В марте текущего года на тольяттинской площадке начался серийный выпуск Lada Vesta NG. В Ижевске на конец года запланировано опытное производство e-Largus.

Кроме того, во II квартале 2023 года "АвтоВАЗ" рассчитывает начать выпуск автомобилей под брендом Lada в сегментах С и D на площадке бывшего петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус").

Производственный план компании на 2023 год, утвержденный советом директоров под председательством вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, составляет 401,6 тыс. автомобилей.

"АвтоВАЗ" до конца 2021 года контролировался через нидерландское СП Alliance Rostec Auto B.V., совладельцами которого являлись "Ростех" (32,3%) и французский автоконцерн Renault (67,7%). В конце 2021 года контролирующее СП было переведено в российскую юрисдикцию - владельцем "АвтоВАЗа" стало ООО "Лада Авто Холдинг".

По данным ЕГРЮЛ, 5 мая госкорпорация "Ростех" вышла из состава акционеров "АвтоВАЗа", передав свою долю (32,3%) в контролирующем СП в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП "Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ).