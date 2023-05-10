Tesla в апреле поставила почти 75,5 тыс. электромобилей с завода в Шанхае
Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Американская Tesla в апреле поставила с шанхайского завода 75 482 электромобиля, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).
Ранее сообщалось, что в марте поставки составили 88 869 машин.
Tesla установила в КНР свыше 12 тыс. зарядных станций, по данным на начало мая.
Шанхайский завод Tesla по итогам 2022 года поставил 710 тыс. электромобилей, что на 48% превзошло показатель предыдущего года. Предприятие было основано в 2019 году.