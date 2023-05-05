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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Tesla повысила цены на две наиболее дорогие модели электромобилей в Китае

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Tesla Inc. повысила цены на две наиболее дорогие модели электромобилей в Китае, сообщает CNBC со ссылкой на китайский сайт компании.

Цены на автомобили Model S и Model X в КНР увеличены на 19 тысяч юаней ($2749). Теперь цена электромобилей Model S начинается от 808,9 тысячи юаней, Model X - от 898,9 тысячи.

Ранее на этой неделе Tesla повысила цены на автомобили Model 3 и Model Y как в Китае, так и на других рынках, включая США.

Американский автопроизводитель несколько раз снижал цены в этом году, рассчитывая таким образом поддержать спрос на свою продукцию и увеличить долю компании на рынке.

Глава Tesla Илон Маск на телефонной конференции для инвесторов в апреле дал понять, что компания готова пожертвовать краткосрочной рентабельностью в обмен на увеличение доли рынка.

С начала 2023 года капитализация Tesla выросла на 33%.

Tesla США Китай Илон Маск
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