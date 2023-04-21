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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Tesla повысит цены на две наиболее дорогие модели электромобилей в США

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Tesla Inc. объявила о повышении цен на две наиболее дорогие модели электромобилей в США после резкого падения стоимости акций компании на торгах в четверг.

Цены на автомобили Model S и Model X в Штатах увеличены на $2,5 тыс.

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В начале апреля Tesla опустила цены этих моделей на $5 тыс., и теперь компания частично отыграла назад это снижение, пишет газета Financial Times.

Теперь стоимость электромобилей Model S в США начинается от $87,49 тыс., Model X - от $97,49 тыс.

Tesla уже несколько раз понижала цены на автомобили в этом году, рассчитывая таким образом поддержать спрос на свою продукцию и увеличить долю компании на рынке.

Глава Tesla Илон Маск в ходе телефонной конференции для инвесторов после публикации отчетности компании за первый квартал в среду дал понять, что компания готова пожертвовать краткосрочной рентабельностью в обмен на увеличение доли рынка.

Акции Tesla подешевели почти на 10% по итогам торгов в четверг, они прибавляют в цене 0,6% в ходе предварительных торгов в пятницу.

Tesla США
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