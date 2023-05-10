Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования до 10,5% годовых

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Комитет монетарной политики Национального банка Грузии решил снизить ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта - с 11% до 10,5% годовых, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Регулятор отмечает, что инфляция в Грузии имеет тенденцию к сокращению, и в апреле текущего года она замедлилась до 2,7%, а базовая инфляция - до 4,7%. Это объясняется падением цен на импортную продукцию. В частности, цены на международных товарных рынках с середины 2022 года поэтапно уменьшаются, а стоимость международных перевозок приблизилась к допандемийному уровню. Эти факторы, а также укрепление национальной валюты позитивно повлияли на показатели инфляции.

Аналитики Нацбанка прогнозируют, что во второй половине 2023 года инфляция продолжит замедление и к концу 2023 года она достигнет целевого уровня в 3%.

Очередное заседание комитета по монетарной политике состоится 21 июня 2023 года.

С начала года Нацбанк Грузии сохранял ставку рефинансирования на уровне 11%, в 2022 году регулятор повышал ее один раз - 30 марта, до 11% с 10,5% годовых. До этого ставка была повышена 8 декабря 2021 года до 10,5% с 10% годовых.