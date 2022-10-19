Приток в Грузию иностранцев в январе-сентябре утроился

По оценке Нацбанка, они принесли экономике $2,5 млрд

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года число визитов в Грузию международных путешественников выросло втрое к предыдущему году. Доходы страны от них в эти девять месяцев составили $2,5 млрд, это на 190,7% больше, чем за такой же период 2021 года, сообщил Нацбанк Грузии.

Объем доходов за январь-сентябрь 2022 года составил 97,5% от показателя аналогичного периода "допандемийного" 2019 года, когда был зафиксирован пик визитов международных путешественников в страну.

Больше всего средств за 9 месяцев 2022 года потратили посетители из России - $563,4 млн. Они лидируют и согласно показателям сентября - $95,5 млн, далее следуют путешественники из ЕС - $44,7 млн, на третьем месте турки - $35,8 млн.

Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-сентябре 2022 года выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,9 млн, что составляет 53,8% относительно уровня января-сентября 2019 года. Из общего числа поездок 2,7 млн были туристическими (рост на 147,5%), это составляет 67,8% относительно уровня 2019 года. Наибольшее число визитов в Грузию в январе-сентябре 2022 года осуществили граждане России.