Li Auto в июне увеличила продажи электромобилей до рекорда

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей Li Auto в июне 2023 года увеличил продажи в 2,5 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 32 757 машин, сообщила компания. Показатель впервые превысил отметку в 30 тысяч.

Продажи двух китайских конкурентов Li Auto - NIO и XPeng - снизились в июне на 17% и 44% соответственно. NIO реализовала 10 707 электромобилей, XPeng - 8,62 тысячи.

Совокупные продажи трех производителей электромобилей в июне достигли рекордных 51 902 машин (41,28 тысячи годом ранее). На долю Li Auto пришлось более 60%.

ADR Li Auto дорожают на 5,8% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в понедельник, NIO - почти на 5%, XPeng - на 8,1%.