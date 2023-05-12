Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Глава британского Минфина считает инфляцию в стране все еще слишком высокой

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Великобритании остаются слишком высокими, считает министр финансов страны Джереми Хант.

"Я думаю, мы все понимаем, что нам предстоит еще долгий путь. Инфляция все еще слишком высока, а рост не такой активный, как нам хотелось бы", - сказал он CNBC.

Британская экономика в первом квартале выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, показали предварительные данные Национального статистического управления (ONS).

"Даже три месяца назад никто не мог бы предположить таких цифр", - сказал Хант, отметив, что ранее рецессия была базовым сценарием для большинства аналитиков.

Также министр поддержал решение Банка Англии повысить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5%, отметив, что такая мера смягчит "фундаментальную нестабильность", вызванную высокой инфляцией.

"Мы все считаем, что важнее всего сейчас сфокусироваться на снижении инфляции, - сказал Хант. - Когда инфляция снизится и мы достигнем стабильности, можно начинать ускорять экономический рост".

Накануне Банк Англии обнародовал новые макроэкономические прогнозы, согласно которым Великобритания избежит рецессии в текущем году. Такого же мнения придерживается и министр финансов.

"Многие ждали сокращения британской экономики в первом квартале, однако она немного выросла. Я верил раньше и верю сейчас, что Великобритания продемонстрирует устойчивость в этом году", - заявил Хант.

Джереми Хант Минфин Великобритания ONS Банк Англии
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россиянам могут разрешить закрывать информацию о своем давнем банкротстве

ЦБ готовит поправки об открытии филиалов иностранных банков в России

Embraer поставит подразделению Berkshire Hathaway до 250 самолетов на $5 млрд

Embraer поставит подразделению Berkshire Hathaway до 250 самолетов на $5 млрд

Правительство выделит еще 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна в 65 регионах

Правительство выделит еще 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна в 65 регионах

Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в четверг снизились

Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в четверг снизились
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });