Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Владелец брендов Cartier и Montblanc увеличил полугодовую выручку хуже прогноза

При этом Richemont вышел в прибыль после убытка годом ранее

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Швейцарский производитель ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA в первом полугодии 2024 финансового года (апрель-сентябрь) увеличил выручку на 6%, хуже ожиданий экспертов.

Выручка компании в отчетном полугодии составила 10,221 млрд евро против 9,676 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель вырос на 12%.

Операционная прибыль снизилась на 2% - до 2,655 млрд евро.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку на уровне 10,34 млрд евро, операционную прибыль - 2,88 млрд евро.

Чистая прибыль Richemont в первом финполугодии составила 1,505 млрд евро по сравнению с чистым убытком в 766 млн евро в прошлом году.

В Европе продажи компании повысились на 3%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 14%, в Японии - на 2%. Между тем в Северной и Южной Америке они снизились на 4%.

Выручка ключевого бизнес-сегмента Jewellery Maisons поднялась на 10%, в то время как в сегменте Specialist Watchmakers - уменьшилась на 3%.

Розничные продажи компании увеличились на 9%, оптовые - на 1%. При этом онлайн-продажи уменьшились на 7%.

Котировки акций Richemont падают на 6,2% в ходе торгов в пятницу. За последние три месяца рыночная стоимость компании снизилась на 19%, за последние 12 месяцев - на 10,7%.

Международная корпорация Richemont объединяет такие бренды, как Cartier и Van Cleef & Arpels, Jaeger-LeCoultre, Piaget, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier, Vacheron Constantin, Montblanc, dunhill и Chloe.

Richemont Piaget Montblanc Chloe Jewellery Maisons Specialist Watchmakers
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ в 2023 году на уровне 3%

Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ в 2023 году на уровне 3%

Немецкая OBI подала иск к экс-"дочке" в России

Немецкая OBI подала иск к экс-"дочке" в России

ЦБ с рынком проработает вопрос систематизации способов оплаты покупок. Обобщение

ЦБ с рынком проработает вопрос систематизации способов оплаты покупок. Обобщение

Сбербанк за 10 месяцев получил 1,262 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ

Сбербанк за 10 месяцев получил 1,262 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ

Глава ФРС заявил о готовности снова поднять ставки, если это станет необходимым

Глава ФРС заявил о готовности снова поднять ставки, если это станет необходимым

Физлица в октябре нарастили покупку валюты втрое - до 121 млрд рублей

"Аэрофлот" договорился с BOC Aviation о передаче прав собственности на 9 самолетов

"Аэрофлот" договорился с BOC Aviation о передаче прав собственности на 9 самолетов

ЦБ назвал главным фактором укрепления рубля рост продажи валюты экспортерами

Минфин согласовал инвестпрограмму "Ростеха" для авиапрома на 484 млрд рублей

Volkswagen приостановила выпуск ряда электромобилей из-за нехватки моторов

Volkswagen приостановила выпуск ряда электромобилей из-за нехватки моторов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });