Владелец брендов Cartier и Montblanc увеличил полугодовую выручку хуже прогноза

При этом Richemont вышел в прибыль после убытка годом ранее

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Швейцарский производитель ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA в первом полугодии 2024 финансового года (апрель-сентябрь) увеличил выручку на 6%, хуже ожиданий экспертов.

Выручка компании в отчетном полугодии составила 10,221 млрд евро против 9,676 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель вырос на 12%.

Операционная прибыль снизилась на 2% - до 2,655 млрд евро.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку на уровне 10,34 млрд евро, операционную прибыль - 2,88 млрд евро.

Чистая прибыль Richemont в первом финполугодии составила 1,505 млрд евро по сравнению с чистым убытком в 766 млн евро в прошлом году.

В Европе продажи компании повысились на 3%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 14%, в Японии - на 2%. Между тем в Северной и Южной Америке они снизились на 4%.

Выручка ключевого бизнес-сегмента Jewellery Maisons поднялась на 10%, в то время как в сегменте Specialist Watchmakers - уменьшилась на 3%.

Розничные продажи компании увеличились на 9%, оптовые - на 1%. При этом онлайн-продажи уменьшились на 7%.

Котировки акций Richemont падают на 6,2% в ходе торгов в пятницу. За последние три месяца рыночная стоимость компании снизилась на 19%, за последние 12 месяцев - на 10,7%.

Международная корпорация Richemont объединяет такие бренды, как Cartier и Van Cleef & Arpels, Jaeger-LeCoultre, Piaget, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier, Vacheron Constantin, Montblanc, dunhill и Chloe.