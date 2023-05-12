Точечные решения по замороженным в ЕС активам инвесторов РФ пока нельзя типизировать

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Единичные ответы регуляторов по заявкам на разморозку активов российских инвесторов, заблокированных в международных депозитариях Euroclear и Clearstream, пока очень индивидуальны и не позволяют делать общие выводы о принципах принятия таких решений, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Гузнов.

"Один случай (разморозки активов инвестора - ИФ) без вида на жительство (в Европе - ИФ) - это правда, там незавершенное дело. Это частные инициативы, частные процессы. Мы за этим следим, потому что для нас небезразлична прежде всего судьба наших российских инвесторов. Из того, что я могу видеть, - это на уровне экспертного суждения, не более того - делать какие-то глубокие выводы пока не приходится", - сказал Гузнов.

"Это действительно решения по конкретным случаям, с какими-то предпосылками, связанными с тем, где соответствующие лица находятся, имеют или не имеют вид на жительство, куда перечисляются активы, для чего они будут использоваться... Ну, очень много оговорок, которые не позволяют типизировать ситуацию, как мне кажется, по крайней мере на данный момент", - добавил он.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 28 апреля сообщала, что регулятор знает о единичных как положительных, так и отрицательных ответах на заявки на разморозку активов российских инвесторов в Euroclear и Clearstream, общей тенденции к разблокировке нет.

Казначейство Бельгии впервые разрешило разблокировку активов в Euroclear российского частного инвестора, не имеющего вида на жительство в Европе, сообщил 10 мая Forbes со ссылкой на Андрея Тимчука, руководителя санкционной практики коллегии адвокатов "Делькредере", которая сопровождала это дело.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (Национальный расчетный депозитарий, входит в группу Московской биржи) фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года по предписанию Банка России ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. Всего в иностранной инфраструктуре по состоянию на конец ноября, по данным Банка России, были заблокированы активы российских инвесторов на сумму около 5,7 трлн рублей.

Еврокомиссия в начале октября опубликовала разъяснения, согласно которым власти отдельных стран - членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня. Участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех неподсанкционных инвесторов.