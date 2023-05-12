В Кремле пообещали защищать как государственные, так и частные замороженные активы

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россия будет защищать свои интересы в вопросе использования Западом замороженной собственности, будь она частной или государственной, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, будет ли Россия оспаривать юридическое заключение Еврокомиссии, которое позволяет использовать российские активы для восстановления Украины, и может ли в связи с этим дополниться список иностранных компаний, передающихся под управление Росимущества.

"Надо посмотреть, какие обоснования они представят, это посягательство на право собственности частной, государственной или корпоративной. И в первом, и во втором, и в третьем случае это абсолютно недопустимо такие посягательства. Поэтому надо посмотреть все-таки, что они представят в качестве обоснования. А то, что Россия будет защищать по мере возможности свои интересы, это ни у кого не должно вызывать сомнения", - ответил Песков.

11 мая он назвал незаконным и нелегитимным решение США о передаче Украине активов российского предпринимателя Константина Малофеева и отметил, что это посягательство на право собственности подорвет доверие инвесторов к США.

12 мая The Japan Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что страны "Большой семерки" обсуждают, каким образом можно направить Украине замороженные российские активы, причем юридические тонкости и ограничения, действующие в странах G7, осложнят возможный процесс.

При этом в G7 шла речь о том, чтобы изъять прибыль, которую можно извлечь с конфискованных активов, с целью обойти юридические барьеры.

В апреле Welt, ссылаясь на необнародованный документ Еврокомиссии, сообщил, что в ЕС решили, что в конечном счете должны будут вернуть России замороженные на территории союза резервы Банка России, но "резервы можно инвестировать и, как минимум, предоставить Украине вырученные от этого проценты".

Накануне представитель ЕК Кристиан Виганд сказал, что в ЕС изучают возможность использования замороженных российских активов частных лиц и организаций, внесенных в санкционные списки Европейского Союза, но Евросоюз должен при этом держаться в правовых рамках. Он напомнил, что государства-члены также ведут дискуссии относительно замороженных российских государственных активов, принадлежащих Центробанку России. Он добавил, что тема использования активов российского происхождения для Украины является одной из наиболее актуальных в переговорах с США.