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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

ЦБ РФ пока не видит тенденции к разморозке активов в Euroclear и Clearstream

Регулятору известны лишь единичные ответы на заявки по разблокировке

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Банк России знает о единичных как положительных, так и отрицательных ответах на заявки на разморозку активов российских инвесторов в международных депозитариях Euroclear и Clearstream, общей тенденции к разблокировке нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается замороженных активов, нам известны единичные пока случаи как выдачи разрешений, так и отказов. Мы пока не видим тенденции по разморозке. Но тем не менее НРД и соответствующие профессиональные участники продолжают работать над тем, чтобы защитить права наших розничных инвесторов", - сказала Набиуллина.

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По ее словам, идея создания фонда компенсации потерь пострадавших инвесторов в повестку не вернулась, сейчас рассматриваются альтернативные варианты.

"Идея фонда, на наш взгляд, очень сложно реализуемая. Мы сейчас обсуждаем другие альтернативы, и нам бизнес предложил альтернативы. Ищем пока наилучшие варианты. Но окончательных решений нет, потому что практически все варианты достаточно сложные", - добавила она.

Блокировка российских активов в Euroclear и Clearstream

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (Национальный расчетный депозитарий, входит в группу Московской биржи) фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. Всего в иностранной инфраструктуре по состоянию на конец ноября, по данным Банка России, были заблокированы активы российских инвесторов на сумму около 5,7 трлн рублей.

Еврокомиссия в начале октября опубликовала разъяснения, согласно которым власти отдельных стран - членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня. Участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех неподсанкционных инвесторов.

Clearstream Euroclear ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Банк России
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