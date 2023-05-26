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Министр финансов Великобритании поддержал повышение ставки Банка Англии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава британского Минфина Джереми Хант сказал Sky News, что поддерживает ужесточение денежно-кредитной политики в стране даже с учетом рисков рецессии.

"Перед нами не стоит выбор между борьбой с инфляцией и рецессией. В конечном счете, единственный путь к долгосрочному росту проходит через победу над инфляцией", - заявил министр.

На вопрос, поддерживает ли он политику Банка Англии по повышению ставок, Хант ответил: "Да, потому что в конечном счете инфляция является источником нестабильности".

Чтобы стимулировать рост, правительство должно "поддерживать Банк Англии в трудных решениях, которые они принимают", добавил министр.

Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов на майском заседании, теперь она составляет 4,5% годовых. Ставка была поднята по итогам двенадцатого заседания подряд и обновила максимум с 2008 года.

Потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 8,7% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с 10,1% в марте и обновила минимум с марта прошлого года.

Банк Англии Джереми Хант Минфин Великобритания
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