Brent подорожала до $75,1 за баррель

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки перешли к росту днем в пятницу, несмотря на новость о намерении Ирака с субботы возобновить экспорт сырья из Курдистана.

К 14:04 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,19%), до $75,12 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,19 (0,27%), до $71,06 за баррель.

По мнению аналитиков Sevens Report Research, цены на WTI находятся в широком торговом диапазоне с поддержкой около $67 за баррель и сопротивлением около $83 за баррель. В результате котировки, по большей части, будут находиться в районе "точки притяжения" на уровне $75 за баррель, ожидают эксперты.

Возобновление поставок из Курдистана может вернуть на мировые рынки 475 тысяч баррелей нефти в сутки, пишет Iraq Oil Report. По данным издания, иракская федеральная компания SOMO направила официальный запрос турецкой стороне на возобновление экспорта по трубопроводу Киркук - Джейхан.

Анкара приостановила прокачку нефти с севера Ирака 25 марта после того, как Международный арбитражный суд в Париже постановил, что она нарушила двустороннее соглашение, содействуя независимым трубопроводным поставкам регионального правительства Курдистана без разрешения Багдада.