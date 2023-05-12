Ирак уведомил Турцию о готовности возобновить экспорт нефти из Курдистана с 13 мая

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Ирак уведомил Турцию о намерении возобновить экспорт нефти из Курдистана, что может вернуть на мировые рынки 475 тысяч баррелей в сутки, пишет Iraq Oil Report (IOR).

Как заявило региональное правительство Курдистана (КРГ), федеральная правительственная компания по сбыту нефти SOMO "10 мая направила официальный запрос турецкой стороне на возобновление экспорта нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан".

Министерство нефти Ирака подтвердило, что SOMO уведомила турецкого государственного трубопроводного оператора Botas о "возобновлении экспортных и погрузочных операций с субботы, 13 мая", сообщает IOR.

Турция приостановила экспорт нефти с севера Ирака 25 марта после того, как Международный арбитражный суд в Париже постановил, что Турция нарушила двустороннее соглашение, содействуя независимым трубопроводным поставкам регионального правительства Курдистана без разрешения Багдада.

Нефтяные компании, работающие в иракском Курдистане, транспортировали через Турцию около 400 тысяч баррелей нефти в сутки. Помимо этого, приостановка транспортировки затронула и объемы, контролируемые федеральным правительством, в 75 тысяч б/с. В связи с прекращением прокачки добыча нефти в регионе остановилась. Власти Курдистана заявляли 4 апреля о достигнутых с Ираком договоренностях возобновить трубопроводные поставки нефти в турецкий порт Джейхан, однако о непосредственном восстановлении отгрузок не сообщалось.

"Остается неясным, предпримет ли Турция действия, чтобы быстро возобновить экспорт, или попытается использовать отключение трубопровода в качестве рычага давления на Ирак, чтобы заставить его списать компенсацию в размере $1,471 млрд, присужденную судом, и отказаться от продолжения разбирательств в арбитраже", - размышляет Iraq Oil Report.

Суммарный экспорт нефти из Ирака в апреле составил 98,635 млн барр. Среднесуточный объем слегка вырос относительно предыдущего месяца - до 3,288 млн б/с против 3,255 млн б/с в марте. Вся экспортированная в апреле нефть транспортировалась с месторождений в Центральном и Южном Ираке.