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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Нефть Brent подешевела до $74,59 за баррель

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки продолжают снижаться утром в пятницу после обновления недельных минимумов накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 по московскому времени составляет $74,59 за баррель, что на $0,39 (0,52%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $1,43 (1,9%), до $74,98 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,3 (0,42%), до $70,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $1,69 (2,3%), до $70,87 за баррель.

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Обе марки закрылись накануне на минимальных отметках с 4 мая, по данным Dow Jones Market Data, и завершили торги в минусе вторую сессию подряд.

Аналитики Sevens Report Research отмечают ряд заметных факторов, влияющих на нефтяные котировки, включая ситуацию с потолком госдолга США, опасения в отношении американских региональных банков и инфляционные ожидания, обуславливающие прогноз на сохранение агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. По мнению аналитиков, в результате может начаться потенциально глубокая экономическая рецессия, которая обвалит спрос.

"Эти факторы продолжат влиять на стоимость нефти и рынок продуктов переработки в краткосрочной перспективе", - пишут эксперты Sevens Report Research и указывают на перспективу "ралли облегчения" при снижении рисков.

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