Цена нефти Brent поднялась выше $77 за баррель

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки растут утром в четверг после снижения накануне, вызванного данными о росте запасов нефти в США.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по московскому времени составляет $77,07 баррель, что на $0,66 (0,86%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $1,03 (1,3%), до $76,41 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,6 (0,83%), до $73,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $1,15 (1,6%), до $72,56 за баррель.

Как стало известно в среду из еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 2,95 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения на 2,5 млн баррелей. Подъем стал первым за четыре недели.

Тем временем товарные запасы бензина сократились на 3,17 млн баррелей, дистиллятов - на 4,17 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение первого показателя на 1,5 млн баррелей, второго - на 1 млн баррелей.

Отчет Минэнерго США указал на снижение экспорта на фоне сокращения премии в цене Brent к WTI, отчего все 3 млн баррелей нефти, высвобожденные из стратегического резерва, отразились в коммерческих запасах, сказал старший аналитик DTN Трой Винсент.

Тем временем значительное падение запасов нефтепродуктов объясняется сильным внутренним спросом и ростом экспорта продуктов нефтепереработки на 8,5% на прошлой неделе.