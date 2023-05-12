Инфляция в РФ в апреле составила 0,38%, годовая замедлилась до 2,3%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в апреле 2023 года составила 0,38% после 0,37% в марте, 0,46% в феврале и 0,84% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-апрель 2023 года цены в РФ выросли на 2,06%.

Инфляция в апреле 2023 года совпала с ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на апрель, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,4%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле 2023 года замедлилась до 2,31% (аналитики также ожидали замедления до 2,3%) с 3,51% на конец марта, 10,99% на конец февраля, 11,77% на конец января и 11,94% на конец декабря 2022 года. Годовая инфляция в апреле достигла минимума с февраля 2020 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в апреле 2023 года составил 100,31%. В годовом выражении базовый индекс цен в апреле снизился до 101,99% со 103,72% в марте.

Продовольственные товары в апреле подорожали на 0,29% (в годовом сравнении - подешевели на 0,01%). В том числе плодоовощная продукция стала дороже в апреле на 1,61% (в годовом выражении снизилась в цене на 7,61%).

Непродовольственные товары в апреле подорожали на 0,15% (в годовом сопоставлении снизились на 0,26%).

Услуги в апреле выросли в цене в среднем на 0,79% (в годовом выражении - подскочили в цене на 9,43%).

Таким образом, годовая инфляция в апреле была вызвана лишь значительно подорожавшими за год услугами, а продовольственные и непродовольственные товары стоили даже дешевле, чем год назад.

Цены на продукты

В апреле среди продовольственных товаров заметный рост цен по сравнению с мартом наблюдался на сахарный песок - на 2,1%, на свинину (кроме бескостного мяса), рыбу живую и охлажденную - на 1,5%, баранину, свинину бескостную, рыбу мороженую неразделанную - на 1,1%, консервы томатные - на 1%, соки фруктовые - на 0,9%, мясо кур, рис - на 0,8%.

В то же время в апреле подешевели: крупа гречневая - на 2,6%, яйца куриные - на 1,5%, вермишель - на 1,3%, креветки мороженые неразделанные, молоко стерилизованное - на 1,2%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 1,1%.

Прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции в апреле составил: на лук - 22,6%, капусту - 22,5%, груши - 8,2%, виноград - 5,4%, лимоны - 5%, бананы - 4,4%. Одновременно помидоры подешевели на 4,4%, апельсины - на 3,1%, огурцы - на 2,4%, картофель - на 2,3%.

Непродовольственные товары

Цены на газовое моторное топливо выросли в апреле на 2,1%, бензин автомобильный - на 0,1%. В то же время дизельное топливо стало дешевле на 0,2%.

Снизились в апреле цены на телевизоры - на 2,7%, холодильники - на 2,1%.

Рост цен на услуги в апреле был вызван в основном удорожанием пассажирского транспорта - на 2,87% (в годовом выражении - на 11,3%), зарубежного туризма - на 2,46% (на 33,7% в годовом выражении).

Данные по недельной динамике с 3 по 10 мая

Росстат в пятницу одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 10 мая (вторую неделю подряд из-за праздников в расчет попадает 8 дней вместо традиционных 7-ми дней).

Инфляция в РФ с 3 по 10 мая замедлилась до 0,0% после 0,19% с 25 апреля по 2 мая, 0,10% с 18 по 24 апреля, 0,04% с 11 по 17 апреля, 0,11% с 4 по 10 апреля, 0,13% с 28 марта по 3 апреля.

С начала месяца прирост цен к 10 мая составил 0,05%, с начала года - 2,11%.

Как отмечалось, специфика прошлогодней динамики потребительских цен, которые начали резкий взлет в самом конце февраля с резким торможением в середине апреля, сформировала нестандартную статистическую ситуацию: в зависимости от методики подсчета оценка годовой инфляции может существенно различаться.

Из данных за 10 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 мая замедлилась до 2,23% с 2,31% на конец апреля, если ее высчитывать из недельной динамики, и символически ускорилась до 2,32%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь май 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

В мае 2022 года инфляция составила лишь 0,12%, поэтому вероятно в мае 2023 года произойдет разворот в динамике годовой инфляции, и она начнет постепенно ускоряться (начиная со второй половины месяца).

Причиной нулевой недельной инфляции с 3 по 10 мая во многом стало снижение цен на плодоовощную продукцию на 1,2%, в том числе на огурцы - на 10,4%, помидоры - на 5,2%. В то же время цены на капусту выросли на 18,0%, морковь - на 5,6%.

За период с 3 по 10 мая стали выше цены: на баранину - на 1,8%, мясо кур - на 1,1%, сахар-песок - на 0,8%, вермишель - на 0,5%.

Снизились за неделю цены: на яйца куриные - на 1,7%, крупу гречневую - на 0,9%.

Цены на телевизоры стали меньше на 1,1%, кроссовки для взрослых - на 0,5%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла за неделю на 1,0% (неделей ранее рост составлял 0,2%).

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 10 мая на уровне 2,32%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На продовольственные товары цены с 3 по 10 мая снизились на 0,06% (после роста на 0,06% неделей ранее) при ускорении удешевления плодоовощной продукции и замедлении роста цен на остальные продовольственные товары. В секторе непродовольственных товаров цены снизились на 0,01% (после роста на 0,39% неделей ранее) при снижении цен на электро- и бытовые приборы и замедлении удорожания легковых автомобилей. В секторе услуг рост цен замедлился до 0,10% (с 0,16% неделей ранее) при снижении темпов роста цен на бытовые услуги", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 28 апреля ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - заявил ЦБ.

"Наша логика заключается в том, что мы видим, что преобладают проинфляционные риски. Хотя наш прогноз ключевой ставки, если вы посмотрите и на этот год, он допускает какую-то возможность снижения ставки, но, тем не менее, мы продолжаем считать более вероятным повышение ставки", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров.

По ее словам, тот факт, что ЦБ понизил прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5-7% до 4,5-6,5%, "сам по себе не является основанием для снижения ставки". "Наша ДКП действует с лагом, она влияет на экономику с лагом, и она устремлена в будущее", - отметила глава ЦБ.

"Сейчас для того, чтобы обеспечить достижение цели в 4% по инфляции в следующем году, мы не видим в настоящий момент основания для снижения ставок", - добавила Набиуллина.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2023 году составляет 5,9%.