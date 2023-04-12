Годовая инфляция в РФ в марте замедлилась до 3,5%, на 10 апреля - до 2,8%

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в марте 2023 года составила 0,37% после 0,46% в феврале и 0,84% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-март 2023 года цены в РФ выросли на 1,67%.

Инфляция в марте 2023 года оказалась выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на март, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,2% (недельные данные Росстата по инфляции в марте также указывали на инфляцию на уровне 0,2%). В марте 2022 года был рекордный всплеск цен сразу на 7,61%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в марте 2023 года замедлилась до 3,51% (аналитики ожидали замедления до 3,3-3,4%) с 10,99% на конец февраля, 11,77% на конец января и 11,94% на конец декабря. Годовая инфляция в марте достигла минимума с июля 2020 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в марте 2023 года составил также 100,37%. В годовом выражении базовый индекс цен в марте снизился до 103,72% со 112,69% в феврале.

Продовольственные товары в марте подорожали на 0,13% (в годовом сравнении - подорожали на 2,57%). В том числе плодоовощная продукция стала дороже в марте на 0,06% (в годовом выражении снизилась в цене на 9,39%).

Непродовольственные товары в марте подорожали на 0,14% (в годовом сравнении - подорожали лишь на 0,12%).

Услуги в марте выросли в цене в среднем на 0,97% (в годовом выражении - подскочили в цене на 9,73%).

В марте среди продовольственных товаров заметный рост цен наблюдался на куриные яйца - на 3,6%, смеси сухие молочные для детского питания - на 1,9%, рыбу мороженую неразделанную, сахарный песок, соки фруктовые - на 1,3%, кальмары мороженые, икру лососевых рыб отечественную, пшеничную муку - на 1,2%.

В то же время в марте подешевели: гречневая крупа - на 3,3%, крупы овсяная и перловая - на 2,0%, куры охлажденные и мороженые - на 1,9%, манная крупа - на 1,6%, горох и фасоль - на 1,1%.

Прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции в марте составил: на помидоры - 18,1%, виноград - 7,6%, зелень свежую и бананы - 5,2%, груши - 5,0%. Одновременно цены на огурцы снизились на 21,8%, картофель - на 4,6%.

Цены на автомобильный бензин в марте выросли на 0,1%. В то же время цены на газовое моторное топливо снизились на 1,7%, дизельное топливо - на 0,4%.

Скачок цен на услуги в марте был вызван в основном удорожанием зарубежного туризма - на 9,64% (на 31,6% в годовом выражении), услуг почтовой связи - на 5,33% (10,60% в годовом выражении), ростом цен на авиаперелет экономическим классом - на 7,9%.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 4 по 10 апреля.

Инфляция в РФ с 4 по 10 апреля составила 0,11% после 0,13% с 28 марта по 3 апреля, 0,05% с 21 по 27 марта, 0,10% с 14 по 20 марта.

С начала месяца прирост цен к 10 апреля составил 0,17%, с начала года - 1,84%.

Как отмечалось, специфика прошлогодней динамики потребительских цен, которые начали резкий взлет в самом конце февраля с резким торможением в середине апреля, сформировала нестандартную статистическую ситуацию: в зависимости от методики подсчета оценка годовой инфляции может существенно различаться.

Из данных за 10 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 апреля замедлилась примерно до 2,8% с 3,51% на конец марта, если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 3,15%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики (отмечая условность еженедельного расчета годовых цен) считают, что расчеты исходя из недельной динамики точнее отражают годовые цифры, если в течение месяца были сильные колебания цен (а в апреле 2022 года рост цен составил 1,56%, из которых 0,8% пришлись на первые 8 дней месяца).

При сохранении темпов первых десяти дней инфляция в апреле может оказаться на уровне 0,5%, а в годовом выражении на конец апреля инфляция может замедлиться в район 2,4-2,5%, но затем с мая возможно начнет расти уже на фоне низкой базы прошлого года (в мае 2022 года инфляция составила лишь 0,12%).

За период с 4 по 10 апреля выросли цены: на баранину - на 0,6%, масло подсолнечное, чай черный, рис и водку - на 0,3%

Снизились за неделю цены: на крупу гречневую и муку пшеничную - на 0,6%, молоко стерилизованное и соль поваренную - на 0,4%, свинину, маргарин и вермишель - на 0,3%.

Цены на плодоовощную продукцию с 4 по 10 апреля выросли в среднем на 0,3% (неделей ранее рост составил 1,3%), в том числе на огурцы - на 2,0%, бананы - на 1,2%. В то же время цены на свеклу снизились на 1,1%, морковь - на 0,7% картофель - на 0,6%, яблоки - на 0,4%, помидоры - на 0,2%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла за неделю на 8,3% - в ее расчет вошли майские праздники (с 28 марта по 3 апреля рост составлял 1,6%).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 17 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, а также оставил неизменным сигнал, отметив, что баланс рисков для инфляции с предыдущего заседания 10 февраля существенно не изменился.

"При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил Центробанк, повторив февральскую фразу дословно.

На пресс-конференции 17 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина также повторила свой февральский тезис о том, что вероятность повышения ставки в этом году выше вероятности ее снижения.

Зампред Банка России Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что годовая инфляция в России после снижения в марте-апреле ниже таргета в 4% в мае-июне постепенно начнет расти, прогноз по инфляции на конец 2023 года в 5-7% пока не меняется.

"Были высокие значения - февраль, март, апрель прошлого года, соответственно, когда выходят эти рекордно высокие значения, то у нас годовая инфляция быстро замедляется, начиная с мая и в последующие месяцы темпы роста цен были очень низкими, а в ряде месяцев даже, как вы помните, отрицательными. Соответственно, когда эти месяцы будут выходить из расчета годовой инфляции темпы роста годовой инфляции будут повышаться", - напомнил зампред ЦБ.

Он также повторил сигнал ЦБ о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"Совет директоров отмечает усиление проинфляционных рисков со стороны внешних условий и сохранение значительного вклада бюджетной политики в расширение совокупного спроса в этом году. При усилении проинфляционных рисков совет директоров на предстоящих заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ставки, но, опять же, решение не предрешено", - сообщил Заботкин.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник заявил, что инфляция в РФ в годовом выражении по итогам апреля опустится ниже 3%, но важно при этом избегать не только чрезмерного ускорения инфляции, но и ее избыточного замедления.

"Хотел бы повторить - важно избегать не только чрезмерного ускорения инфляции, но и ее избыточного замедления, поскольку это может негативно повлиять на экономическую активность в целом", - подчеркнул президент.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития - 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2023 году составляет 6,2%.