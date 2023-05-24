Росстат оценил инфляцию с 16 по 22 мая в 0,04%, годовая подросла до 2,31%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в России с 16 по 22 мая составила 0,04% после также 0,04% с 11 по 15 мая (из-за праздников расчет был за 5 дней после двух замеров по 8 дней), нулевой инфляции (0,00%) с 3 по 10 мая, 0,19% с 25 апреля по 2 мая, сообщил Росстат.

С начала месяца цены к 22 мая поднялись на 0,13%, с начала года повышение цен к этой дате составило 2,19%.

Как отмечалось, специфика прошлогодней динамики потребительских цен, которые начали резкий взлет в самом конце февраля с резким торможением в середине апреля, сформировала нестандартную статистическую ситуацию: в зависимости от методики подсчета оценка годовой инфляции может несколько различаться.

Из данных за 22 дня мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 22 мая ускорилась до 2,31% с 2,26% на 15 мая, если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 2,35% (с 2,34% на 15 мая), если высчитывать из среднесуточных данных за весь май 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

В мае 2022 года инфляция составила лишь 0,12% (в середине мая 2022 года была даже неделя с дефляцией), поэтому прекращение длительного периода замедления годовой инфляции и начало постепенного ее ускорения было ожидаемым.

Цены на плодоовощную продукцию с 16 по 22 мая снизились на 1,5% (с 11 по 15 мая снизились на 0,9%), в том числе на огурцы - 11,8%, помидоры - 7,3%, бананы - 1,3%. В то же время цены на капусту выросли на 15,1%, морковь - на 5,1%, свеклу - на 2,5%, картофель - на 2,4%, яблоки - на 0,9%, лук - на 0,4%.

За период с 16 по 22 мая стали выше цены: на мясо кур - на 1,8%, сахарный песок - на 1,6%, колбасы полукопченые и варено-копченые, чай черный - на 0,6%, колбасы вареные и вермишель - на 0,5%.

Снизились с 16 по 22 мая цены на яйца куриные - на 2,1%, консервы мясные для детского питания, крупу гречневую - на 0,7%, рис - на 0,6%, масло подсолнечное - на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, на дизельное топливо - на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета повысилась с 16 по 22 мая на 2,2% (неделей ранее рост составлял 3,4%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 22 мая на уровне 2,36%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 16 по 22 мая 2023 года цены выросли на 0,04%. Среднесуточный рост цен замедлился до 0,006% с 0,008% неделей ранее. На продовольственные товары снижение цен продолжилось (на 0,02% после снижения на 0,05% неделей ранее) на фоне сохраняющегося удешевления плодоовощной продукции (на 1,50%), на остальные продовольственные товары цены выросли на 0,11% (после роста на 0,03% неделей ранее). В секторе непродовольственных товаров рост цен сохранился практически на уровне прошлой недели (0,05% после роста на 0,04% неделей ранее). На услуги рост цен замедлился (до 0,16% после 0,19% неделей ранее) при снижении темпов роста цен на авиаперелеты и услуги гостиниц, а также удешевлении санаторные услуги", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

Совет директоров Банка России на заседании 28 апреля ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - заявил ЦБ.

"Наша логика заключается в том, что мы видим, что преобладают проинфляционные риски. Хотя наш прогноз ключевой ставки, если вы посмотрите и на этот год, он допускает какую-то возможность снижения ставки, но, тем не менее, мы продолжаем считать более вероятным повышение ставки", - заявила тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, тот факт, что ЦБ понизил прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5-7% до 4,5-6,5%, "сам по себе не является основанием для снижения ставки". "Наша ДКП действует с лагом, она влияет на экономику с лагом, и она устремлена в будущее", - отметила глава ЦБ.

"Сейчас для того, чтобы обеспечить достижение цели в 4% по инфляции в следующем году, мы не видим в настоящий момент основания для снижения ставок", - добавила Набиуллина.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2023 году составляет 5,9%.