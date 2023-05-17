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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:02

Страны ЕС в I квартале нарастили импорт газа из Азербайджана на 13,9%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года Италия, Греция и Болгария импортировали из Азербайджана 2,243 млн т природного года, что на 13,9% больше, чем в январе-марте 2022 года.

Стоимость закупленного у Азербайджана газа оценивается в 2 214,249 млн евро (спад на 13,2%), сообщили "Интерфаксу" в Eurostat.

В марте 2023 года страны ЕС импортировали из Азербайджана 804 987 тонн природного газа на 595,988 млн евро.

Как сообщалось ранее, по данным Евростата, в 2022 году страны ЕС импортировали из Азербайджана природного газа на 15 598,853 млн евро (в четыре раза больше, чем в 2021 году).

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.

Болгария Греция Азербайджан Италия Евросоюз
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