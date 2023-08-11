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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Доля нерезидентов в суверенных евробондах РФ во II квартале снизилась до 44,5%

Это минимальная доля нерезидентов в еврооблигациях России с середины 2018 года

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств Российской Федерации по суверенным еврооблигациям во втором квартале 2023 года уменьшилась до 44,5% с 44,7%, следует из информации на сайте Банка России.

Это минимальная доля нерезидентов в еврооблигациях РФ с середины 2018 года, когда она составляла 42,2%.

При этом общий объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, по номинальной стоимости за второй квартал снизился на $61 млн, или на 0,4% - до $16,083 млрд с $16,144 млрд, после снижения в первом квартале на $163 млн, или на 1%. Сокращение в первом полугодии 2023 года составило $224 млн, или 1,4%, с $16,307 млрд после снижения в 2022 году на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.

По состоянию на 1 июля 2023 года объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ стал минимальным с 1 января 2018 года, когда он составлял $15,099 млрд.

Банк России
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