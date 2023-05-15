Акционер Райффайзенбанка решил не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк дивиденды за 2022 год выплачивать не будет, чистую прибыль в размере 141,1 млрд рублей оставит нераспределенной. Как говорится в сообщении кредитной организации, такое решение принял единственный акционер банка.

Райффайзенбанк в 2022 году получил почти 141,1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 3,6 раза больше прибыли за 2021 год (38,7 млрд рублей).

Единственным акционером Райффайзенбанка является австрийский Raiffeisen Bank International (RBI).

Группа ранее отмечала сложности в получении дивидендов от российской "дочки" в силу существующих сейчас в России валютных ограничений.

Впрочем, и ранее Райффайзенбанк годовую прибыль не распределял, а выплачивал дивиденды материнскому банку позже из нераспределенной прибыли прошлых лет.

RBI сейчас рассматривает два варианта действий в отношении Райффайзенбанка: планирует его продать или вывести из периметра группы в отдельную структуру (spin-off).