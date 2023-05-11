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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Райффайзенбанк может отказаться от выплаты дивидендов за 2022 год

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Райффайзенбанка рекомендовал единственному акционеру дивиденды за 2022 год не выплачивать, чистую прибыль оставить нераспределенной, говорится в сообщении кредитной организации.

Райффайзенбанк в 2022 году получил почти 141,1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 3,6 раза больше прибыли за 2021 год (38,7 млрд рублей), следует из годового отчета банка.

Единственным акционером Райффайзенбанка является австрийский Raiffeisen Bank International (RBI).

Группа ранее отмечала сложности в получении дивидендов от российской "дочки" в силу существующих сейчас в России валютных ограничений.

Впрочем, и ранее Райффайзенбанк годовую прибыль не распределял, а выплачивал дивиденды материнскому банку позже из нераспределенной прибыли прошлых лет.

RBI сейчас рассматривает два варианта действий в отношении Райффайзенбанка: планирует его продать или вывести из периметра группы в отдельную структуру (spin-off).

RBI Райффайзенбанк Raiffeisen Bank Австрия
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