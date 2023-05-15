Набсовет "АЛРОСА" скоро рассмотрит назначение Маринычева гендиректором

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "АЛРОСА" в связи с планирующимся уходом Сергея Иванова с поста генерального директора - председателя правления компании рассмотрит кандидатуру Павла Маринычева на эту должность, сообщила пресс-служба алмазной компании.

Назначение Маринычева, который с 2016 года руководит дочерним "Алмазы Анабара", а до этого работал первым зампредом правительства Якутии, как полагает "АЛРОСА", будет способствовать продолжению курса "на повышение адаптивности к меняющемуся глобальному рынку и укрепление конкурентных позиций".

Директивы правительства России по вопросу освобождения Иванова с должности и избранию на позицию главы компании Маринычева получены, заседание набсовета состоится в ближайшее время, сообщил через пресс-службу министр финансов председатель набсовета "АЛРОСА" Антон Силуанов.

Иванов, который возглавил компанию в марте 2017 года, продолжит работу в наблюдательном совете "АЛРОСА" и будет консультировать акционеров и менеджмент по актуальным вопросам стратегии развития компании.

"За последние несколько лет компания смогла полномасштабно перестроиться, реструктурировать все критически важные направления деятельности, включая сбыт, закупки, добычу, финансы. Результат - рекордные за всю историю "АЛРОСА" объемы добычи, продаж и дивидендов. В компании сформирована одна из лучших на рынке управленческих команд, запустившая больше сотни проектов для обеспечения устойчивости и прозрачности работы "АЛРОСА" на годы вперед. Теперь самое важное: обеспечить преемственность в реализации стратегии и сохранить достигнутое в новых геополитических реалиях", - сказал Силуанов.

Кандидатура Маринычева позволит сохранить "преемственность реализации стратегии и долгосрочной программы развития "АЛРОСА", удержать и обеспечить ее устойчивое положение на мировом алмазно-бриллиантовом рынке в нынешних геополитических условиях, эффективно продолжить начатые трансформационные процессы и ключевые перспективные проекты", говорится в пресс-релизе.

Иванов отметил, что "менеджмент компании, включая высшее руководство, руководителей всех ключевых функций и активов группы целиком и полностью поддерживает рекомендацию по назначению на должность Маринычева". "Павел Алексеевич - один из самых результативных и перспективных менеджеров компании, пользуется безусловным авторитетом в коллективе и неоднократно подтверждал свою эффективность, в том числе в кризисных ситуациях. Его назначение позволит компании продолжить развиваться в соответствии с актуальной стратегией группы, не останавливаться в реализации принятых планов и избежать рисков переходного этапа при смене руководства", - добавил глава "АЛРОСА".

"За прошедшие шесть лет "АЛРОСА" сделала гигантский шаг в развитии и качественной трансформации как лидер мировой алмазодобычи, сформировала прочный задел на многие годы вперед, стала финансово прозрачной для акционеров и как системообразующая для Якутии компания всегда вела эффективный диалог по вопросам социального взаимодействия. Сегодня на позиции нового генерального директора компании необходим управленец с соответствующим опытом работы в производстве, знанием непростой специфики компании и глубоким пониманием тех процессов, которые были в ней запущены в последние годы", - заявил глава Якутии Айсен Николаев.

Иванов, сын бывшего главы администрации президента России Сергея Иванова, в феврале 2022 года попал в SDN-list. "АЛРОСА" также попала под санкции США. Несмотря на этот факт и уход ряда долгосрочных клиентов, компании в целом удалось стабилизировать сбыт, опираясь на традиционных индийских контрагентов и рассчитываясь в валютах дружественных стран.

Иванов сообщил, что "будет полезен стране на других задачах" и планирует в ближайшее время сосредоточиться на "проектной работе с фокусом на развитии важных для страны технологий". "Идет глобальная перестройка российской экономики, внешней торговли, иностранные компании покидают свои российские производственные площадки, открываются новые возможности в вопросах международной кооперации со странами Азии и Ближнего Востока", - прокомментировал Иванов.

Он уточнил, что не обсуждал и не планировал переход в Volga Group Геннадия Тимченко (о такой возможности сообщал РБК в декабре 2022 года).

Назначение Маринычева фактически является сменой тренда, согласно которому с 2003 года "АЛРОСА" была под контролем Минфина и ее руководителями становились управленцы из федерального центра, считает источник, знакомый с обсуждением вопроса. Маринычев, долго работавший в правительстве Якутии, представляет интересы республики, как одного из мажоритарных акционеров, и будет блюсти их с особой тщательностью, полагает он.

Контролирующая почти треть мирового рынка алмазного сырья "АЛРОСА" не публикует финансовые результаты с марта 2022 года. По итогам 2022 года объем добычи вырос на 10%, составив 35,5 млн карат алмазов. Запасы насчитывают свыше 1 млрд карат алмазов.

Оборот организаций, занимающихся добычей прочих полезных ископаемых в Якутии (в этом сегменте раскрываются данные по алмазам, а показатель на протяжении последних лет коррелировал с результатами "АЛРОСА"), по итогам 2022 года сократился на 12,1%, до 244,66 млрд рублей. За первый квартал 2023 г. реализация была на 7% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

У государства в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА", согласно последним опубликованным данным, - около 34%.