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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

G7 и ЕС обсудят систему отслеживания оборота алмазов, чтобы ограничить торговлю камнями из РФ

G7 и ЕС обсудят систему отслеживания оборота алмазов, чтобы ограничить торговлю камнями из РФ
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Чиновники стран G7 и Евросоюза обсуждают создание системы глобального отслеживания оборота алмазов, которая может открыть путь к ограничению торговли российскими алмазами в будущем, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

В конце января подобное заявление сделали представители правительства Бельгии (бельгийский Антверпен является одним из основных центров алмазной торговли).

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо приравнивал алмазы российского происхождения к "кровавым" (термин для идентификации алмазов, добываемых в странах, где ведутся военные действия, и используемых для финансирования повстанческих движений). "Доходы России от алмазов могут прекратиться только в том случае, если доступ российских алмазов на западные рынки станет невозможен. Бельгия работает со своими партнерами над созданием базы для этого", - говорил Де Кроо в заявлении для издания Politico.

Тогда же бельгийские чиновники анонсировали внедрение "непроницаемой" системы отслеживания происхождения и оборота алмазов.

Сейчас источники Bloomberg заявили, что это решение не является неизбежным, так как отслеживание оборота довольно проблематично. Тем не менее двое из них заявили, что G7 может выступить с заявлением по этому поводу уже на текущей неделе.

Предыдущие попытки ЕС ввести санкции в отношении российских алмазов встретили сопротивление со стороны ряда важных участников алмазного рынка, в первую очередь Бельгии. Аргументация была в том, что санкции будут бесполезными, поскольку в отсутствие механизма отслеживания транзакции просто переместятся в центры торговли вне ЕС.

Происхождение алмаза является прозрачным в начале цепочки поставок, когда ему выдается сертификат в рамках Кимберлийского процесса, который был разработан для прекращения продажи так называемых "кровавых алмазов", но на следующих этапах преобразования в бриллиант и ювелирное изделие его уже сложно отследить.

Ранее "АЛРОСА" активно продвигала технологии отслеживание происхождения (tracking), позволяющие подчеркнуть и защитить уникальность якутских алмазов. Свою экспертизу в этом направлении рынку предлагает конкурент "АЛРОСА", De Beers, разработав технологическую платформу Tracr, которая, по заявлению компании, позволяет отслеживать алмазы "в масштабе".

США в марте прошлого года запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" попала в SDN list, но американские санкции не препятствуют поставкам алмазов в Индию, где производится 95% бриллиантов в мире.

Евросоюз ЕС G7 АЛРОСА Бельгия
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