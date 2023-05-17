Набсовет "АЛРОСА" избрал Павла Маринычева гендиректором компании

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "АЛРОСА" избрал Павла Маринычева на должность генерального директора - председателя правления компании сроком на три года, сообщила компания.

Решение было принято единогласно.

Павел Маринычев сменил на этой должности Сергея Иванова, который возглавлял компанию с 2017 года.

"Наши стратегические приоритеты остаются неизменными. Несмотря на сложные геополитические условия, будем укреплять ресурсную базу, повышать производственную эффективность и качество управления", - заявил Маринычев, слова которого приведены в пресс-релизе.