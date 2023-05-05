Акционеры OR Group сформировали новый совет директоров

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ОР Групп" (OR Group, прежнее название - "Обувь России") на внеочередном собрании 4 мая избрали новый совет директоров, говорится в материалах компании.

До этого в совете было лишь два действующих члена, тогда как по уставу он должен состоять из 9 человек. Остальные 7 членов совета выбыли из его состава еще в 2022 году.

Отсутствие кворума (законодательство допускает принятие советом директоров АО решений при количественном составе не менее трех членов) существенно ограничивало работу органа управления - члены совета директоров могли принимать решение только о созыве внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров.

Теперь это законодательное ограничение для работы совета снято.

В совет вошли Михаил Баранов, Валерий Бухтояров, Ирина Воронина, Виктор Капитонов, Андрей Климов, Роман Лыков, Анатолий Новоселов, Александр Попов. Кроме того, свое место в совете сохранил основной акционер ПАО "ОР Групп" и основатель OR Group Антон Титов.

Изначально совет предполагалось избрать еще четыре месяца назад: внеочередное собрание акционеров по этому вопросу было назначено на 29 декабря 2022 года. Однако оно было отменено в связи с отсутствием кандидатов в совет.

OR Group в начале 2022 года допустила дефолт по погашению "тела" биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, а также привлекла консультанта для комплексной реструктуризации долгового портфеля. В апреле прошлого года OR Group допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

Суд удовлетворил иски о взыскании задолженности по облигациям OR Group на общую сумму более 4 млрд млрд рублей. Часть исков компания оспаривает.

В суды поступили заявления о банкротстве ПАО "ОР Групп" и других компаний группы: ООО "ОР", ООО "Дизайн Студия" (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров), ООО "Фабрика С-Теп" (обувная фабрика), ООО "Арифметика" (микрокредитная компания), а также основателя OR Group Титова. Все заявления приняты к производству.