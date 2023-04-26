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Суд взыскал с OR Group еще почти 1 млрд рублей по иску владельцев дефолтных бондов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО "Регион Финанс", представителя владельцев облигаций ООО "ОР" (дочерняя компания OR Group, прежнее название - "Обувь России"), о взыскании с "ОР" более 985,5 млн рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в судебных материалах.

Мотивировочная часть пока не опубликована.

С конца июня 2022 года ООО "Регион Финанс" направило в Арбитражный суд Москвы 8 исков о взыскании задолженности по облигациям OR Group на общую сумму более 4,77 млрд рублей. Ранее суд удовлетворил пять исков на общую сумму более 2,67 млрд рублей. В настоящее время "ОР" оспаривает два решения суда: о взыскании 127 млн рублей по облигациям серии 002Р-02 и 1,5 млрд рублей по облигациям серии 001Р-04.

OR Group 20 января 2022 года допустила технический дефолт по погашению "тела" биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, основным держателем которых был Промсвязьбанк (около 99% выпуска облигаций). До конца марта компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

Арбитражный суд Москвы в середине июля 2022 года удовлетворил иск ПСБ к ООО "ОР" и ПАО "ОР Групп" ("ОРГ", головная компания OR Group) о солидарном взыскании 580,1 млн рублей по биржевым облигациям БО-07. В конце августа группа подала апелляционную жалобу, однако в октябре Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции.

В суды поступили заявления о банкротстве ПАО "ОР Групп", ООО "ОР" и других компании группы: ООО "Дизайн Студия" (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров), ООО "Фабрика С-Теп" (обувная фабрика), ООО "Арифметика" (микрокредитная компания), а также основателя OR Group Антона Титова. Все заявления приняты к производству.

В марте 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области оставил заявление ООО "ЧОП "Брест плюс" о признании банкротом ООО "Фабрика С-Теп" без движения в связи с тем, что предъявленные требования кредитора в размере более 837 тыс. рублей не подтверждены вступившим в законную силу судебным актом. До этого о вступлении в дело о признании фабрики банкротом объявили, в том числе, ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк с указанными суммами задолженности в размере 4,7 млрд рублей, 1,3 млрд рублей и 1,7 млрд рублей соответственно.

В декабре 2022 года Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление ООО "ТЭК Магистраль" о признании ООО "ОР" банкротом из-за нарушения порядка подачи заявления о признании должника несостоятельным.

OR Group Обувь России Регион Финанс
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