МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в 2023 году на 200 тысяч б/с

Пересмотр связан с восстановлением спроса в Китае

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,2 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Организация пересмотрела прогноз в сторону увеличения. Месяцем ранее она ожидала, что рост потребления по итогам текущего года составит 2 млн б/с.

Аналитики понизили оценку спроса в 2022 году по сравнению с предыдущим отчетом на 111 тысяч б/с - до 99,801 млн б/с, а прогноз на 2023 год был увеличен на 71 тысячу б/с - до рекордных 102,01 млн б/с. Таким образом, в 2023 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 2,209 млн б/с против 2,027 млн б/с месяцем ранее.

Эксперты агентства повысили оценку спроса на нефть в первом (на 160 тысяч б/с, до 100,52 млн б/с), втором (на 80 тысяч б/с, до 101,32 млн б/с) и четвертом кварталах 2023 года (на 90 тысяч б/с, до 103,13 млн б/с), но понизили прогноз по третьему кварталу (на 40 тысяч б/с, до 103,03 млн б/с).

Пересмотр показателей обусловлен восстановлением спроса в Китае, которое "продолжает превосходить ожидания". По данным агентства, в марте потребление нефти в КНР выросло до исторического рекорда в 16 млн б/с. На текущий момент МЭА ожидает, что по итогам 2023 года рост спроса в стране составит 1,39 млн б/с - до 15,96 млн б/с.

МЭА подчеркивает, что ожидает во второй половине 2023 года "жесткий баланс" на мировом рынке нефти. Эта ситуация выльется в дефицит предложения над спросом примерно на уровне 2 млн б/с. При этом в настоящее время на рынке установился пессимизм ввиду опасений по поводу состояния глобальной экономики, что привело к значительному падению цен на нефть в последние недели.

Мировые коммерческие запасы нефти в марте снизились на 7,9 млн барр. Агентство отмечает, что объемы увеличения запасов в танкерах и в странах, не входящих в ОЭСР, не смогли компенсировать их значительное снижение в странах ОЭСР - на 56 млн б/с, до 2,753 млрд барр. Данный показатель является шестимесячным минимумом и на 89 млн барр. ниже среднего значения за пять лет.