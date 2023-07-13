МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2023 году на 220 тысяч б/с

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя 2022 года на 2,23 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Организация пересмотрела прогноз в сторону снижения. Месяцем ранее она ожидала, что рост потребления по итогам текущего года составит 2,45 млн б/с.

Так, аналитики повысили оценку спроса в 2022 году на 49 тысяч б/с, до 99,85 млн б/с, а прогноз на 2023 год был снижен на 172 тысячи б/с - до 102,08 млн б/с. Таким образом, в 2023 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 2,229 млн б/с против 2,45 млн б/с месяцем ранее.

Эксперты агентства понизили оценку роста спроса во всех кварталах 2023 года: в первом - на 4 тысячи б/с, до 100,49 млн б/с, втором - на 160 тысяч б/с, до 101,41 млн б/с, третьем - на 310 тысяч б/с, до 103,06 млн б/с, четвертом - на 170 тысяч б/с, до 103,32 млн б/с.

МЭА объясняет пересмотр прогноза ухудшением перспектив мировой экономики. В частности, агентство ожидает последовательное снижение спроса в странах ОЭСР, в частности европейских, на фоне спада промышленного производства.

"В то же время спрос на нефть в Китае оставался устойчивым, несмотря на рост безработицы, возобновление напряженности на рынке недвижимости и общий спад деловых и потребительских настроений. Очевидный спрос на нефть в мае несколько снизился по сравнению с рекордно высокими показателями апреля, поскольку потребление бензина и авиакеросина в ежемесячном выражении снизилось. (...). Тем не менее, спрос на нефтехимическое сырье в Китае продолжает расти, поскольку страна последовательно расширяет свои мощности по производству парового крекинга и ароматических углеводородов", - говорится в отчете.

На фоне улучшения перспектив китайской экономики МЭА пересмотрело свой прогноз спроса на нефть на 2024 год, повысив его до 103,23 млн б/с. Таким образом, организация ожидает, что в следующем году мировое потребление вырастет на 1,15 млн б/с относительно прогнозного уровня 2023 года. Месяцем ранее агентство ожидало данный показатель на уровне 856 тыс. б/с.

Мировые коммерческие запасы нефти в мае выросли на 19,4 млн баррелей - до самого высокого уровня с сентября 2021 года. Это обусловлено увеличением резервов в странах не-ОЭСР - на 44,2 млн б/с, прежде всего, за счет Китая.

В то же время в странах ОЭСР запасы сократились на 1,8 млн б/с, а запасы нефти в танкерах - на 23 млн баррелей на фоне дополнительного сокращения добычи рядом стран ОПЕК+, что привело к снижению морского экспорта до самого слабого уровня с января. Предварительные данные за июнь показывают падение мировых запасов нефти на 9,2 млн баррелей в связи с продолжением сокращения объемов нефти в танкерах.